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Ирину Алферову впервые за долгое время сняли на людях вместе с дочерью

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Ирину Алферову впервые за долгое время сняли на людях вместе с дочерью
Знаменитости
Источник фото: @zvezdaa_news

На днях известная актриса театра и кино Ирина Алферова вместе со своей дочерью Ксенией приняли участие в мероприятии Международного кинофестиваля, которое прошло в Ульяновске. 

Ирина, которой исполнилось 73 года, появилась в элегантном длинном черном платье, подчеркивающем ее безупречный вкус. При этом Ксения выбрала платье миди.

Источник фото: @ksenialferova

Ксения в настоящее время счастлива в браке с Егором Бероевым. У них есть общая дочь Евдокия, которой уже 15 лет. Ирина и Ксения Алферовы крайне редко появляются вместе на людях. Однако каждое появление звезд на публике вызывает большой интерес у поклонников. Они восхищаются их гармоничностью и элегантностью.

Информационное агентство «Informing»

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