Ирину Алферову впервые за долгое время сняли на людях вместе с дочерью

На днях известная актриса театра и кино Ирина Алферова вместе со своей дочерью Ксенией приняли участие в мероприятии Международного кинофестиваля, которое прошло в Ульяновске.

Ирина, которой исполнилось 73 года, появилась в элегантном длинном черном платье, подчеркивающем ее безупречный вкус. При этом Ксения выбрала платье миди.

Источник фото: @ksenialferova

Ксения в настоящее время счастлива в браке с Егором Бероевым. У них есть общая дочь Евдокия, которой уже 15 лет. Ирина и Ксения Алферовы крайне редко появляются вместе на людях. Однако каждое появление звезд на публике вызывает большой интерес у поклонников. Они восхищаются их гармоничностью и элегантностью.