Кейт Миддлтон идет на поправку: «Чувствует себя гораздо лучше»

Принцесса Уэльская в данное время проходит лечение онкологического заболевания при помощи химиотерапии. Последние отчеты указывают на существенную потерю веса и потерю волос у Кейт Миддлтон. Однако последние новости о ее состоянии приносят поклонникам надежду.

Семья Кейт была замечена на прогулке неподалеку от Виндзорского замка. Источник, близкий к Миддлтон, сообщил, что ее общее состояние немного улучшается.

Находится на пути к выздоровлению

Источник также отмечает, что поддержка королевской семьи играет немаловажную роль в этом процессе, и выразил уверенность в том, что сейчас Кейт преодолевает самый трудный этап, но, безусловно, находится на пути к выздоровлению.