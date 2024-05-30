Недовольную из-за проблем с Аффлеком Дженнифер Лопес сняли в одиночестве

На фоне семейных трудностей Дженнифер Лопес трудно скрывать свои эмоции. Как сообщает Daily Mail, папарацци заметили 54-летнюю певицу, направлявшуюся к своей подруге в Беверли-Хиллз. Звезда вышла из машины в укороченном топе от Gucci и белых брюках, дополнив наряд солнцезащитными очками, сумкой Louis Vuitton. На лице у нее было заметно недовольство.

Источник фото: lady.mail.ru

Семейная жизнь не сложилась

Как предполагают СМИ, причиной такого угнетенного состояния является развод. Источники утверждают, что Бен Аффлек рассматривает этот брак как временное помешательство и даже считает его ошибкой. Семейная жизнь влюбленных не сложилась из-за разных характеров. Певица открыта к публичности, а актер избегает внимания.