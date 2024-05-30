SHOT: состояние Заворотнюк сильно ухудшилось незадолго до смерти

Состояние Анастасии Заворотнюк сильно ухудшилось две недели назад. По сообщению Телеграм-канала SHOT, в связи с этим ее дочь Анна срочно прилетела из Дубая в Москву.

Анастасия родила младшую дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева в 2018 году. Вскоре после родов у артистки обнаружили опухоль головного мозга. В конце минувшего года она прошла курс дорогостоящего лечения, однако и оно не принесло никаких результатов.

Анна подтвердила в своих соцсетях сообщения о смерти матери. Заворотнюк было на момент кончины 53 года. Она известна россиянам по фильмам «Моя прекрасная няня», «Проклятие спящих», «Провокатор», «Мамы» и многим другим проектам.