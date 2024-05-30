Кристина Орбакайте сняла уникальные фотокадры своего 53-летия за границей

Кристина Орбакайте недавно отметила свой 53-й день рождения в ресторане, задув свечи на торте в кругу близких. Видео с праздника, опубликованное в соцсетях, собрало множество поздравлений.

Кристина рассказала, что её свадьба с бизнесменом Михаилом Земцовым была связана с её днём рождения. В 2004 году они случайно встретились в Майами, когда Орбакайте ошиблась адресом и попала на день рождения Земцова. Через год они поженились в США, выбрав упрощённую процедуру.

На момент свадьбы Кристине было 33 года, и она выбрала тихий семейный ужин вместо традиционной свадьбы. У супругов есть дочь Клавдия, родившаяся в 2012 году. У Кристины также есть сыновья Никита от Владимира Преснякова и Дени от Руслана Байсарова.