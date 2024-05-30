25-летний рэпер из Якутии Ian Hopeless захлебнулся в реке Клязьме в Москве

Молодой рэп-исполнитель Айан Никифоров, более известный общественности как Ian Hopeless, утонул в районе Химок в Москве. Об этом сегодня сообщает портал ЯСИА.

По словам близких друзей, Айан купался в реке Клязьме. Он находился в воде вместе с подругой. В какой-то момент они начали тонуть. Очевидцы попытались помочь паре, однако в итоге удалось спасти только девушку.

Готовился выпустить новый альбом

Музыкант работал в Москве. Он готовился выпустить новый альбом и недавно отметил 25-летие. Друзья выразили глубокую скорбь, они назвали случившееся ужасной трагедией.