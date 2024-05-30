Художник Сафронов назвал купленные Киркоровым картины «некачественной пародией»

Никас Сафронов в беседе с интернет-изданием NEWS.ru сообщил, что Филипп Киркоров приобрел некачественную пародию на картину американского живописца Джорджа Кондо. Сафронов отметил, что Кондо рисует филигранно, с высоким вкусом, но купленная поп-королем пародия не соответствует этим стандартам.

Художник выразил сожаление, что у многих артистов нет возможности приобретать работы известных личностей, и они вынуждены покупать то, что доступно на рынке. Деятель также подчеркнул важность продвижения отечественных художников со своим уникальным стилем.

28 мая Филипп Бедросович посетил выставку «Искусство и деньги». Он приобрел несколько арт-объектов, которые решил повесить в театральной зоне своего дома.