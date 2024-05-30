Айза Анохина призналась, что у Егора Крида нет проблем в постели

Айза Анохина дважды была замужем. Она признает, что выбор мужчин был неудачным. Сейчас у звезды нет серьезных отношений, но она принимает ухаживания от нескольких поклонников и знает, на что нужно обращать внимание при выборе партнера.

В интервью Айза оценила известных холостяков. Между Сашей Стоуном и Давой она выбрала первого, хотя отметила, что оба не в ее вкусе. Анохина призналась, что несколько лет назад флиртовала с Сашей, но без продолжения.

Хорош в постели

О Егоре Криде Айза высказалась положительно. Она отметила, что ее смущает его знак зодиака — Рак. В остальном она считает его отличным кандидатом, подчеркивая, что он хорош в постели, основываясь на отзывах других женщин.