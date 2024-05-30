Шкулев: состояние здоровья Михайлова улучшилось — он временно выехал из больницы

Александр Михайлов был госпитализирован с воспалением легких и высокой температурой. Однако, по словам председателя оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктора Шкулева, состояние народного артиста России уже стабилизировалось. Сегодня он даже планирует ненадолго посетить открытие кинофестиваля, где заявлен как участник.

Шкулев отметил, что 29 мая состояние Михайлова было тяжелым, но к следующему дню температура снизилась, поэтому он принял решение покинуть больницу. По словам Шкулева, Михайлов в шутку даже заявлял, что готов в одних трусах покинуть медучреждение через балкон, если его оттуда не выпустят.