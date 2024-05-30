Ксения Алферова сообщила, что Александр Абдулов угрожал ее женихам

Ксения Алферова вспомнила Александра Абдулова, который удочерил ее, в день его рождения. 50-летняя актриса утверждает, что он всегда ею восхищался, пишет The Voicemag.

Она описала его как интересного, веселого, гордого отца, который поддерживал ее в любом начинании. Вспоминая другие моменты, она подчеркнула их схожесть и влияние друг на друга. Алферова также рассказала о ревности Абдулова к молодым людям, видевшимся с ней, и о том, как он защищал ее.

Как призналась женщина, она его часто видит во сне, и благодарит за веру и поддержку.