Дочь Анастасии Заворотнюк трогательно обратилась к матери после ее смерти

Дочь Анастасии Заворотнюк выразила свою гордость быть дочерью актрисы. Девушка обратилась к своем маме после ее смерти. Анна вспомнила моменты с матерью и поделилась воспоминаниями из прошлого.

«Вечером телефон показал мне воспоминания, когда мы 8 лет назад попали под дождь, прятались под деревом, позвонили Вальку, чтобы нас забрала. А вчера нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что было у меня. Моя душа всегда будет с тобой», — написала Анна.

Источник фото: @anna_zavorotnyuk

Анастасия умерла сегодня ночью. Сообщается, что незадолго до смерти у артистки ухудшилось самочувствие. Детали прощания будут объявлены позднее, предположительно, сегодня вечером.