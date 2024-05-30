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Развода не будет? Лера Кудрявцева показала, как проводит время с супругом

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Развода не будет? Лера Кудрявцева показала, как проводит время с супругом
Знаменитости
Источник фото: @igor_makarov25

Лера Кудрявцева, хотя и признала, что ее семья столкнулась с трудностями, теперь выглядит счастливее. Вместе с мужем и подругой она продемонстрировала танец, который, кажется, символизирует налаживание отношений. Впрочем, она так и не подала на развод. 

Ранее она заявила о намерении расстаться с мужем, но затем призналась, что не была готова к этому шагу и хотела лишь придать ему стимул бороться с проблемой алкоголя, пишет Вокруг ТВ. 

Между тем, Игорь Макаров, супруг Кудрявцевой, появляется в фитнес-клубе и активно налаживает свою жизнь. В то же время, Лера проводит отпуск с дочерью и бывшим бойфрендом Сергеем Лазаревым. Их отношения остались дружескими после разрыва, о чем свидетельствует их постоянное общение в социальных сетях.

Информационное агентство «Informing»

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