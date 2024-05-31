Христов: Заворотнюк знала, что никогда больше не выйдет на сцену

Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, стал гостем передачи «Малахов». Он рассказал о последних днях жизни актрисы. Умершая в возрасте 53 лет от рака головного мозга артистка знала, что она больше никогда не появится на сцене. Христов поделился, что Настя осознавала свою ситуацию и мужественно приняла неизбежность.

«Все мы надеялись, что она выкарабкается. Когда предложил помощь, она ответила: «Мне больше нигде появляться нельзя. Знаю, что больше никогда не буду на сцене, не буду никогда вести мероприятия». После этих слов плакал», — вспоминает он.