Муж Анастасии Заворотнюк Чернышев находился рядом с актрисой перед смертью

Телеграм-канал Shot сообщает, что муж Анастасии Заворотнюк был рядом с ней в последние минуты ее жизни. Актриса, напомним, с 2019 года боролась с раком мозга и не появлялась на публике. Для медицинских процедур ее возили в государственную больницу.

Состояние звезды резко ухудшилось две недели назад. Она страдала от сильных головных болей, слабости, похудела, потеряла способность двигаться. Последние дни жизни артистка провела в доме в Крекшино. В минувшем году проходила дорогостоящее лечение в одной из частных клиник.

У Заворотнюк, у которой была диагностирована глиобластома, остались трое детей: Анна, Майкл, Мия. Информация о времени и месте прощания будет объявлена позже.