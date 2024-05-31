Врачи не спасли актрису Заворотнюк из-за метастаз в костном мозге

Анастасия Заворотнюк с 2019 года боролась с опухолью мозга, обращаясь за помощью к лучшим врача. Несмотря на, казалось бы, временные улучшения, болезнь неизменно возвращалась. До последних дней жизни рядом с актрисой находились ее супруг Пётр Чернышев, мать Валентина Борисовна, дочь Анна.

Опухоль дала метастазы

В комментарии «КП» семья Заворотнюк раскрыла причину, по которой не удалось спасти звезду. Дело в том, что опухоль дала метастазы в костный мозг, что усложнило лечение. На вопрос о современных методах терапии родные предпочли не отвечать, считая это сейчас уже бессмысленным.

Валентина Борисовна не захотела дать никаких комментариев, она только приняла от журналистов соболезнования.