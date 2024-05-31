Критик Соседов допускает, что актриса Анастасия Заворотнюк умерла не из-за рака

Сергей Соседов высказал предположение о причинах смерти Анастасии Заворотнюк, актрисы из «Моей прекрасной няни», в интервью News.ru.

По словам критика, возможно, причиной смерти не стала онкология, а другое серьезное заболевание, учитывая, что в последние годы она вела закрытый образ жизни.

Соседов привел примеры других страшных болезней, которые могут привести к смерти, как у Владимира Мигули, упоминая его редкое заболевание с распадом костей.

Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. Она скончалась после многолетней борьбы с раком мозга, несмотря на усилия врачей и курс дорогостоящего лечения.