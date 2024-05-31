74-летняя Вера Вонг снялась в белом купальнике у бассейна

Вера Вонг продолжает удивлять поклонников внешним видом. В возрасте 74 лет известная дизайнер активно пропагандирует здоровый образ жизни. Помимо того, она делится своими секретами красоты.

Однако не все пользователи верят ее словам. Многие утверждают, что она использует фотошоп, пишет StarHit.

Недавно в блоге Веры появились новые фотографии. На фото она позирует у бассейна в белом купальнике и босоножках. Образ звезды дополняют массивные серьги и браслет.

Источник фото: @verawang

Пользователи раскритиковали эти снимки. Они полагают, что дизайнер слишком сильно ретуширует свои кадры.