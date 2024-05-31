The Sun: фотограф королевской семьи назвал свадьбу принца Гарри катастрофой

Фотограф Артур Эдвардс, с 1978 года снимающий королевскую семью, назвал свадьбу принца Гарри и Меган Маркл самым неприятным событием в своей карьере.

Как сообщает The Sun, принц Гарри решил держать прессу на значительном расстоянии, что вынудило фотографов использовать длиннофокусные объективы. Эдвардс работал с объективом 800 мм для того, чтобы запечатлеть прибывающих гостей, в то время как другие фотографы находились ближе.

Особое разочарование у него вызвал момент с каретой новобрачных. Несмотря на близость к процессии, Артур не смог найти хороший ракурс, ведь Гарри и Меган смотрели в другую сторону. Эдвардс назвал это катастрофой, отметив, что такой подход к организации съемок сделал его работу сложной и неприятной.