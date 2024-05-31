Стала известна причина смерти 59-летнего актера Романа Клементьева

Роман Клементьев скончался от серьезного ракового заболевания. Об этом сообщает портал ИА Регнум со ссылкой на его жену Арину Клементьеву.

Рецидив онкологии

Женщина отметила в беседе, что Роман боролся до последнего. Он не желал чувствовать себя бессильным. Неделю назад артист был госпитализирован. Ушел из жизни он в больнице. Арина подчеркнула, что это был рецидив онкологии, а ее муж сражался с недугом как настоящий герой.

На момент смерти актеру было 59 лет.

Интересно: Клементьев начал свою актерскую карьеру более 20-ти лет назад. Он стал известен благодаря ролям в популярных сериалах «Тайны следствия» и «След».