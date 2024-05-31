Онколог объяснил, почему Заворотнюк умирала в хосписе

Смерть Анастасии Заворотнюк стала трагедией для коллег и поклонников актрисы. Она болела пять лет, борясь с глиобластомой. Обычно пациенты с таким диагнозом живут 1-2 года, но артистка прожила дольше благодаря особой вакцине, разработанной в онкологическом центре имени Петрова.

Умерла Заворотнюк в хосписе

Но, несмотря на улучшения, болезнь оказалась неизлечимой. В последние недели жизни Анастасия сильно страдала. Она похудела и почти не вставала с постели. Умерла Заворотнюк в хосписе, но не потому, что ее бросили, а потому, что там ей оказывали паллиативную помощь.

Рядом с ней до конца оставался супруг Петр Чернышев, обеспечивая достойный уход. Анастасию Заворотнюк ждали дома мама Валентина, старшая дочь Анна, сын Майкл, младшая дочь Мила.

Актрису похоронят 1 июня 2024 года на Троекуровском кладбище в столице.