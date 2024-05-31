Стала известна история любви Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев провели вместе немного времени, но каждую минуту ценили особенно. Их история началась в 2007 году на съемках программы «Танцы на льду. Бархатный сезон». Заворотнюк в передаче была ведущей, а Чернышев — стал участником вместе с Юлией Ковальчук.

Их знакомство переросло вскоре в дружбу, а затем в романтические отношения на шоу «Ледниковый период», где они также были участниками.

Свадьба влюбленных состоялась в сентябре 2008 года. Они стали счастливой семьей, их счастью лишь не хватало общего ребенка. В 2018 году у пары родилась дочь Мила, а их семейная жизнь была полна радости до постановки диагноза.