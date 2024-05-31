Меньшова отказывается комментировать смерть Заворотнюк

Юлия Меньшова приняла решение воздержаться от комментариев относительно ухода из жизни ее коллеги — актрисы Анастасии Заворотнюк. Эту информацию предоставило издание «Российская газета».

Когда журналисты обратились к известной российской актрисе, телеведущей, режиссеру, продюсеру за комментариями, то она лишь выразила соболезнования.

Меньшова и Заворотнюк совместно работали над телесериалом «Между нами, девочками. Продолжение», который был представлен на экранах в 2018 году.

Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после борьбы с тяжелым неизлечимым заболеванием. Прощание запланировано на 1 июня.