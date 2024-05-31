Профессор Чумаков рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк за рубежом

Петр Чумаков, который является членом-корреспондентом РАН и руководителем лаборатории пролиферации клеток, следил за состоянием Анастасии Заворотнюк. Доктор отметил, что семья актрисы обратилась в Институт молекулярной биологии, однако не решилась на использование инновационного метода лечения раковых клеток, основанного на вирусах.

Было два хирургических вмешательства

По словам эксперта, артистка проходила лечение за границей, но в последний момент обратилась к ним. Там для нее была изготовлена индивидуальная вакцина на основе собственных раковых клеток. Чумаков отметил, что у Заворотнюк было два хирургических вмешательства и два случая возврата болезни.

Она прошла операцию по удалению опухоли и курс химиотерапии. Это привело к временному улучшению состояния. Он добавил, что радикальные хирургические вмешательства значительно меняют состояние человека и, хотя он лично не наблюдал за звездой, предположил, что она нуждалась в помощи для передвижения.