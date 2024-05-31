Чехова показала видео, на котором Заворотнюк снялась в последний раз на публике

Анфиса Чехова поделилась архивным видео, на котором они с Анастасией Заворотнюк отправились на открытие ювелирного салона в Ереване. Она отметила, что этот ролик стал символом последней публичной встречи с Настей.

Несмотря на то, что между ними не было дружбы, их встречи проходили в радостной атмосфере. Вместе они весело проводили время, наслаждались армянской кухней, говорит Анфиса. Чехова также вспомнила Заворотнюк как «солнечный луч» в любом обществе, замечательную мать, яркую личность, полную жизненной силы.

Анастасия вчера ушла из жизни после долгой борьбы с раком. Ее состояние ухудшилось в последние недели. Звезда умерла в больнице.