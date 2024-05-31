Поклонники обсуждают тайную свадьбу Марии Порошиной — носит обручальное кольцо

Мария Порошина довольно редко появляется на светских мероприятиях, она активно занята съёмками и воспитанием детей. Старшая дочь Полина, рожденная от Гоши Куценко, также стала артисткой. От Ильи Древнова у звезды есть три дочери — Серафима, Аграфена, Глафира. Младшему сыну Андрею, отец которого не известен, всего 5 лет.

О личной жизни Марии ничего не известно

После развода с Древновым в 2018 году о личной жизни Марии ничего не известно. А недавно Порошина появилась на премьере кинофильма «Непослушники» с дочерьми.

Внимательные фанаты увидели обручальное кольцо на ее правой руке. Это вызвало среди поклонников обсуждения о возможной тайной свадьбе. Однако актриса не сделала никаких комментариев.

Марии давно приписывают роман с Ярославом Бойко. В недавнем интервью он намекнул журналистам, что после развода с Рамуной Ходоркайте он не против снова жениться, пишет КП.