Найдено видео проб Анастасии Заворотнюк в телесериале «Моя прекрасная няня»

Недавно было найдено новое видео с кинопроб Анастасии Заворотнюк на роль няни Вики в «Моей прекрасной няне». Этот многосерийный фильм, выходивший на СТС с 2004 по 2009 год, был снят по мотивам американского фильма «Няня». Видео было опубликовано на Ютуб, пишет РБК.

Коллеги артистки делятся воспоминаниями о работе с ней

В ролике коллеги артистки делятся воспоминаниями о работе с ней. Сергей Жигунов, к примеру, сначала не верил, что она получит эту роль, но в итоге был очень рад, что ошибся.

Этот ролик позволяет также зрителям увидеть, как Заворотнюк воплотила образ няни Вики, ставшей любимой героиней у многих зрителей. Настя успешно справилась с этой ролью, благодаря чему проект получил большую зрительскую популярность.