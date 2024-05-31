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Разводящихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека впервые за долгое время увидели вместе

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Разводящихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека впервые за долгое время увидели вместе
Знаменитости
Источник фото: @jlo

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были недавно замечены вместе после слухов о разводе. 

Выглядели звезды довольно напряженными

Фотографии, опубликованные на сайте Daily Mail, запечатлели их возле школы на выпускном дочери актера Вайолет. Выглядели звезды довольно напряженными. После церемонии они сели в автомобиль и направились к дому артиста. Позже журналисты заметили певицу на выходе из дома мужа. 

Как сообщалось, несколько недель назад Аффлек съехал от жены и поселился в районе, где живет его экс-жена Дженнифер Гарнер. Слухи о разводе в Сети усилились после того, как супруги перестали появляться вместе на публике и бывают часто без обручальных колец. Утверждается, что Дженнифер уже ищет отдельное жилье.

Информационное агентство «Informing»

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