Разводящихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека впервые за долгое время увидели вместе

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были недавно замечены вместе после слухов о разводе.

Выглядели звезды довольно напряженными

Фотографии, опубликованные на сайте Daily Mail, запечатлели их возле школы на выпускном дочери актера Вайолет. Выглядели звезды довольно напряженными. После церемонии они сели в автомобиль и направились к дому артиста. Позже журналисты заметили певицу на выходе из дома мужа.

Как сообщалось, несколько недель назад Аффлек съехал от жены и поселился в районе, где живет его экс-жена Дженнифер Гарнер. Слухи о разводе в Сети усилились после того, как супруги перестали появляться вместе на публике и бывают часто без обручальных колец. Утверждается, что Дженнифер уже ищет отдельное жилье.