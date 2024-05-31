Информинг » Знаменитости » 22-летняя Алина Загитова снялась в разных купальниках на отдыхе в Дубае

22-летняя Алина Загитова снялась в разных купальниках на отдыхе в Дубае

Image 16+
22-летняя Алина Загитова снялась в разных купальниках на отдыхе в Дубае
Знаменитости
Источник фото: @azagitova

Несмотря на свой плотный график, олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова нашла свободное время для отдыха в Дубае, где отпраздновала 22 день рождения. Звезда в честь праздника организовала веселую вечеринку на яхте. Она устроила фотосессию в купальниках. Об этом сообщает сегодня интернет-портал «Чемпионат». 

Алина смогла на время забыть о напряжении

Жаркая погода и ласковое море сделали Дубай идеальным местом для отдыха. Алина смогла на время забыть о напряжении, накопившемся из-за насыщенных рабочих будней. 

Спортсменка выступает в ледовых шоу, она учится в двух вузах, контролирует работу школы фигурного катания и также участвует в различных проектах.

Информационное агентство «Informing»

Потап, оскорбивший умершую Заворотнюк, выехал с Украины

Потап, оскорбивший умершую Заворотнюк, выехал с Украины

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Певец Лепс не отказался помянуть Анастасию Заворотнюк пирожком на церемонии прощания

Сегодня, 08:38

Vanity Fair: Рак не угрожает жизни Кейт Миддлтон после курса химиотерапии

Сегодня, 08:28

Опубликован список присутствовавших на прощании и похоронах актрисы Заворотнюк

Сегодня, 08:18

Сергей Жигунов не пришел на похороны Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 08:18

Певца Алексея Воробьева затравили из-за переезд в Америку

Сегодня, 08:18

Потап, оскорбивший умершую Заворотнюк, выехал с Украины

Сегодня, 08:18

Филипп Киркоров признался, почему отказался смотреть «Евровидение»

Вчера, 21:18

Фото Заворотнюк в гробу удивило россиян — сильная худоба и много грима

Вчера, 21:18

Муж Надежды Кадышевой сообщил, что артистка планирует спеть дуэтом с SHAMAN

Вчера, 21:18

Белоснежный гроб утонул в цветах: в Москве завершились похороны Анастасии Заворотнюк

Вчера, 18:28

В «КП» показали единственное за 5 лет борьбы с онкологией фото Анастасии Заворотнюк

Вчера, 14:38

Никас Сафронов рассказал, чего больше всего боялась Анастасия Заворотнюк

Вчера, 14:33

Стало известно, почему сериал с последней ролью Заворотнюк не выйдет на ТВ-экраны

Вчера, 14:33

Ургант признался, что не верил в успех вечернего телешоу в России

Вчера, 14:23

Стало известно, куда пропал артист Ярослав Евдокимов, назвавший Россию «уродиной»

Вчера, 14:18

Ольга Бузова, Люся Чеботина, Лев Лещенко и другие на вечеринке «Вечерний звук»

Вчера, 10:48

Ольга Орлова сообщила о важном событии в жизни

Вчера, 10:43

Как складывается жизнь сына актрисы Заворотнюк

Вчера, 10:23

Дженнифер Лопес сделала заявление о проблемах в семье: «Я опустошена»

Вчера, 10:23

Первый муж Заворотнюк Шварцкопф сообщил, что не появится на похоронах актрисы

Вчера, 08:48

Новости партнеров
2023
ru-RU