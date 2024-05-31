22-летняя Алина Загитова снялась в разных купальниках на отдыхе в Дубае

Несмотря на свой плотный график, олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова нашла свободное время для отдыха в Дубае, где отпраздновала 22 день рождения. Звезда в честь праздника организовала веселую вечеринку на яхте. Она устроила фотосессию в купальниках. Об этом сообщает сегодня интернет-портал «Чемпионат».

Алина смогла на время забыть о напряжении

Жаркая погода и ласковое море сделали Дубай идеальным местом для отдыха. Алина смогла на время забыть о напряжении, накопившемся из-за насыщенных рабочих будней.

Спортсменка выступает в ледовых шоу, она учится в двух вузах, контролирует работу школы фигурного катания и также участвует в различных проектах.