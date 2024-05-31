Анастасия Костенко испытывает эмоциональное выгорание - просит совета у своих подписчиков

К своим 30 годам Анастасия Костенко уже четырежды успела стать матерью и, как она отметила, это не предел, пишет Woman.ru.

Однако материнство это не только веселье с ребенком и прогулки по паркам, но и большие трудности. По словам Анастасии, ей очень трудно найти няню, которая помогала бы ей справляться с детьми. Бывали случаи, когда ее обманывали и осуждали за спиной.

Случилось эмоциональное выгорание

Но недавно в семье появилась отличная няня, которая приступила к своей работе находясь на испытательном сроке. Однако возникли другие трудности - у супруги футболиста Дмитрия Тарасова случилось эмоциональное выгорание и она обратилась к своим подписчикам за советами и лайфхаками, как восстановить былую энергию и эмоциональный фон.

«У меня будто снизилась энергия, тяжело вставать. Сонливость повышена, магнитом тянет к дивану. И я с чувством вины лежу… Провожу девочек на гимнастику и дальше спать с сыновьями. Кое-как встаю, готовлю через силу. Есть у Вас работающие лайфхаки? Как бы лето, не хочется вот так вот его прожить», — написала Костенко в своем Телеграм-канале.

Подписчицы многодетной матери сразу же стали раздавать советы и делиться своими историями:

«То же самое было, оказался низкий уровень железа», «Просто усталость. Мы с тобой как электровеники, нам еще энергии бы вагон!», «У меня такое состояние при анемии. Надо проверять ферритин и витамин Д. Как только начинаю пить железо — оживаю».