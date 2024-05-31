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Александра Петрова обвинили в звездной болезни — 8 часов съемок за миллион

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Александра Петрова обвинили в звездной болезни — 8 часов съемок за миллион
Знаменитости
Источник фото: @actorsashapetrov

Огромная популярность пришла к Александру Петрову после выхода ленты «Полицейский с Рублевки». Автор проекта Илья Куликов отметил, что, став звездой, актер начал требовать огромные гонорары за съемки, несоразмерные с его трудом. 

Александр не обращал внимания на интересы 60 человек съемочной группы, считая себя особенно важным

По словам Куликова, артист столкнулся со звездной болезнью, проявляющейся в его требованиях сократить съемочный день до 8 часов и получить за это миллион рублей. В то время как другие работали по 12 часов, Александр не обращал внимания на интересы 60 человек съемочной группы, считая себя особенно важным. Такое поведение, по словам Куликова, может испортить атмосферу на съемочной площадке, где важна дружная команда. Из-за такого поведения, команда будет смотреть на него с недовольством, что создаст ядовитую атмосферу и негативно скажется на работе.

Информационное агентство «Informing»

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