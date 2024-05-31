В 41 год от редкой формы рака умерла певица и актриса Катя Томпош

31 мая ушла из жизни Катя Томпош. Венгерской актрисе и певице исполнился 41 год. В 2022 году у нее диагностировали редкую, но очень агрессивную форму рака.

СМИ сообщили, что Катя умерла через несколько дней после того, как коллеги собрали деньги для лечения за рубежом.

Последний раз актриса появилась на экране в 2019 году в ленте «Сейчас, так сейчас»

Катя родилась в 1983 году в Будапеште. Дебютировала в кино в 2001 году, работала в театре. Томпош снялась в комедии «Волшебные мальчики«. Последний раз она появилась на экране в 2019 году в ленте »Сейчас, так сейчас», которая получила 12 кинонаград и 6 номинаций.

Из-за недуга Катя была вынуждена оставить сцену примерно 2 года назад.