Петров с супругой показали преемницу Пугачевой — довела всех до слез

Александр Петров и его молодая супруга Виктория посетили выступление звезды «Голоса» Анастасии Садковской, которую еще называют преемницей Аллы Пугачевой. Примадонна публично выразила свое восхищение молодой исполнительницей, что привлекло внимание общественности, сообщает «7Дней.ru».

По данным источника, пара провела день вместе и завершила его на концерте на стадионе «ВТБ Арена». Среди участниц была Анастасия Садковская. Несмотря на то, что 21-летняя певица не победила, ее талант был отмечен Аллой Борисовной, которая выложила скриншот выступления с комментарием:

«Какое счастье! Вот она, настоящая певица! Просто браво!»

Садковская исполнила ту же песню на концерте, который посетили Виктория и Александр. Жена Петрова опубликовала видео и написала теплые слова в поддержку артистки:

«Талантище! Спасибо за тебя!».