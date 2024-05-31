Ольга Бузова раскрыла, как Мария Погребняк увела у нее жениха

Ольга Бузова и Мария Погребняк стали участницами телешоу на Rutube «Пожалуйста, не рассказывай!», где рассказали о своем знакомстве. В те времена Мария была еще замужем за футболистом Павлом Погребняком, а Ольга встречалась с Дмитрием Тарасовым, но их отношения были скрыты.

Стали лучшими подругами

Первая их встреча произошла в Германии, где Тарасов проходил реабилитацию. Павел представил Ольгу как свою невесту, что вызвало у Марии только ревность. Дружба между девушками сначала не сложилась. На 8 марта их вторая встреча тоже прошла негативно. Со временем они стали лучшими подругами.

Недавно между ними возник конфликт. Мария нашла Ольге жениха Игоря, но затем сама начала встречаться с ним. Хотя Бузова и была возмущена, они продолжают общаться, и певица не держит зла на блогершу.