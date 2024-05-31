Принц Уильям крайне недоволен сравнениями Меган Маркл с его умершей матерью

История герцогов Сассекских часто сравнивается с событиями, через которые прошла принцесса Диана. Принц Гарри говорил неоднократно, что его переезд из Британии и разрыв с королевской семьей напоминают опыт его матери. Эксперты также пытаются предсказать будущее герцогини Меган, сравнивая ее часто с покойной Дианой.

Меган - современная версия Дианы

Однако многие считают такие параллели некорректными или вызывающими недовольство, особенно у Уильяма. По информации The Mirror, он довольно резко отреагировал на эти сравнения после визита Маркл в Нигерию. Он выразил недовольство, считая, что Меган позиционирует себя как современная версия Дианы, что только оскорбляет его и его супругу Кейт.

Дополнительную напряженность вызывает то, что Гарри не обсуждает публичные мероприятия с братом, что лишний раз усиливает чувство изоляции Уильяма.