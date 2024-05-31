Киркоров высказался о смерти Заворотнюк: «Дом немного опустел без тебя»

Дмитрий Билан и Филипп Киркоров выразили в соцсетях свои соболезнования в связи с уходом Анастасии Заворотнюк. Поп-король отметил, что талант актрисы позволил поселиться в сердцах многих людей, которые теперь чувствуют пустоту после ее ухода.

Киркоров также подчеркнул, что Заворотнюк оставила след в каждом доме страны, написав такие слова:

«Сегодня каждый дом немного опустел без тебя. Все эпитеты по отношению к тебе были в превосходной степени. Спасибо! Ты ушла, но любовь к тебе останется надолго».

Он также описал ее как прекрасную актрису, заботливую маму, любящую жену.

Дмитрий, в свою очередь, отметил, что жизнь Анастасии была очень красивой, яркой, полной таланта, выражая свою глубокую печаль по поводу кончины звезды.