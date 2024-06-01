Жених Клавы Коки из Крыма признался, что певица его раздражает

Певица Клава Кока и уроженец Симферополя Александр Поверин встречаются почти год. Их знакомство началось на шоу «Сердце Клавы», где парень был участником. С тех пор они неразлучны.

Несмотря на сомнения многих пользователей в искренности чувств крымчанина к артистке, пару это вовсе не пугает. Клава выкладывает в соцсети совместные фото с бойфрендом и всегда открыто признается в любви. Недавно пара стала гостями программы «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой, где поделились подробностями отношений.

Доверяют друг другу

В ответ на вопрос о хейте звезды заявили, что принимают это спокойно, учитывая, что на телепроектах бывают редко искренние чувства. Поверин даже пошутил, что у них есть «договоренность» на год и пообещал новости об этом уже 15 июня. Также влюбленные обсудили тему ревности, отметив, что доверяют друг другу.

Поверин подчеркнул, что Кока взаимодействует в основном со своей командой, а Клава уточнила, что одним из недостатков Саши является его раздражение тогда, когда он голоден. Также крымчанин добавил, что больше всего его раздражает, когда Клава опаздывает. По его словам, она тратит много времени на сборы.