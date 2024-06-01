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Можно ли после всего доверять Федору Бондарчуку?

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Можно ли после всего доверять Федору Бондарчуку?
Знаменитости
Источник фото: YouTube

В новом сериале «Калимба» на Okko группа из восьми людей оказывается запертой в подвале под Питером. Они сталкиваются со своими злейшими врагами по прихоти загадочного психиатра, исполненного Федором Бондарчуком. 

Актерский состав, включая Алёну Михайлову и Сергея Горошко, усиливает эмоциональное воздействие. Создатели мастерски манипулируют чувствами зрителей, заставляя погружаться в страхи, обиды и комплексы персонажей. 

Сюжет затягивает, держит в напряжении и заставляет задуматься. Результат? Невозможно остановиться на одной серии, пишет Woman.ru.

Информационное агентство «Informing»

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