Роман Жуков заявил, что у солисток группы «Мираж» есть конфликт

Роман Жуков на вечеринке «Ретро FM» поделился с корреспондентом NEWS.ru своими положительными воспоминаниями о работе клавишником в «Мираже». Он выразил благодарность своим коллегам, несмотря на продолжающиеся конфликты между солистками коллектива.

Жуков отметил, что поддерживает хорошие отношения с Валерием Соколовым, автором всех текстов песен, и недавно получил поздравление с днем рождения от Риты Суханкиной. Он рассказал, что с удовольствием примет участие в программе «Суперстар! Возвращение» на НТВ, если его пригласят снова.

Артист восхищен техническим оснащением телешоу, отметив, что таких современных студий нету даже в Голливуде. По словам музыканта, команда из 250 человек работает как единый организм, сравнив ее работу с качественными швейцарскими часами.