История Салтанат Нукеновой, убитой мужем, экс-министром экономики Казахстана Куандык Бишимбаевым, вызвала широкий резонанс. Суды транслировались в прямом эфире, а общественность требовала пожизненного наказания. В итоге Бишимбаев получил 24 года колонии строгого режима.

Не поднимал тему домашнего насилия

Максим Фадеев, тронутый этой трагедией, написал композицию «SALTA» в память о Салтанат и других жертвах насилия. Песня вышла 31 мая. Как подчеркнул продюсер, он не поднимал тему домашнего насилия ранее, но почувствовал необходимость сделать это сейчас. Планируется выпуск видеоклипа на эту песню.

Ищет новую солистку

Между тем, поклонники обсуждают перезапуск проекта Глюк'оZa. Фадеев сообщил, что ищет новую солистку, так как Наталья Чистякова-Ионова, несмотря на использование имени Глюкоза, не является частью этого проекта. В апреле уже вышел новый видеоклип группы на сингл «Мыши», хотя личность новой солистки пока что не раскрыта.