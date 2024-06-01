Королева переспала с Тарзаном на первой встречи и сразу забеременела

Наташа Королева в своем недавнем интервью для Ютуб-шоу «Ваша Наташа» раскрыла неожиданные подробности первого свидания со своим будущим мужем Тарзаном. Как признается артистка, она забеременела сразу же после их первой встречи, что стало полной неожиданностью.

Королева рассказала, что она приехала в гости к танцору и, оказавшись в сложной ситуации, выразила желание иметь мальчика. Мужчина был ошеломлен, однако поддержал ее.

«Он опешил, хотя не стал сбивать волну. В итоге заказ исполнил четко. Получилось все с первого свидания», — говорит Наташа.

Этот случай стал ключевым моментом в их отношениях и браке.