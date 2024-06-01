Блогерша Настя Ивлеева снялась в монастыре после конфликта с «голой» вечеринкой

Анастасия Ивлеева посетила Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Ведущая поделилась этим событием в своем микроблоге. Знаменитость опубликовала серию фотографий из храма. На снимках теледива была запечатлена в черном платке, штанах, майке.

На одном фото она стоит на фоне икон, на другом снимке — на фоне расписных стен.

Источник фото: @ivleeva360

Ивлеева оказалась в центре общественного внимания из-за «голой» вечеринки, прошедшей в декабре в клубе «Мутабор». Фотографии и видео с этого мероприятия, где артисты были полуобнаженными, вызвали возмущение у общественности.