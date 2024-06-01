Сын Надежды Кадышевой рассказал правду о новой онкологии у певицы

Надежда Кадышева, известная своими яркими нарядами и зажигательными песнями, прошла через множество трудностей в жизни. Артистка столкнулась с чередой смертей близких, подозрениями на онкологию и депрессией из-за «родового проклятья». Несмотря на это, она редко делилась личными переживаниями, предпочитая не выносить ссор из избы.

Редко появляется на публике

Недавно Кадышева отметила 65-летие и ее семья решила раскрыть, как сейчас живет артистка. В трудные моменты ей помогали муж Александр Костюк и врачи. Конфликт с Надеждой Бабкиной также повлиял на её публичную жизнь, заставив отойти от светских мероприятий. Кадышева редко появляется на публике, но недавно открыла выставку своих сценических костюмов. Она по-прежнему в хорошей форме, занимается спортом и проводит время с семьей.

Слухи об онкологии оказались ложными, артистка придерживается здорового образа жизни и наслаждается жизнью в кругу близких.