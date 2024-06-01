Первый муж Заворотнюк Шварцкопф сообщил, что не появится на похоронах актрисы

Бывший супруг Анастасии Заворотнюк, Олаф Шварцкопф, отказался присутствовать на похоронах актрисы, даже несмотря на ранее выраженное желание проститься с ней. Он заявил:

«На похоронах не буду, не получается в Москву приехать».

Ранее ведущая «Дома-2» Ольга Орлова предложила внести мужа покойной артистки Петра Чернышова в Красную книгу за его поддержку.

Интересно: брак Заворотнюк и Шварцкопфа длился около года. Закончились отношения в 1994 году. Во втором браке с Дмитрием Стрюковым родились двое детей — Анна и Майкл. В 2008 году звезда кино вышла замуж за фигуриста, у них подрастает общая дочь Мила.