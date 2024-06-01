В Сети появились фотокадры встречи Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске на шоу

В Сети появился фрагмент программы «Минута славы» 2011 года, где встречаются Анастасия Заворотнюк с Жанной Фриске. По сюжету, Заворотнюк сперва звонит Фриске, приглашая на шоу, а певица соглашается. Вскоре они тепло приветствуют друг друга в студии.

Источник фото: @___zhannafriske__

Анастасия скончалась от рака в 53 года в ночь на 30 мая. На протяжении 5-ти лет она боролась с опухолью мозга.

Жанна умерла в 2015 году в возрасте 40 лет. Она ушла из жизни также после борьбы с раком головного мозга. Дочь Анастасии, Анна, опубликовала архивные фотокадры с матерью в свое микроблоге, отметив, что «впервые за 5 лет смогла посмотреть видео со своей любимой мамой».