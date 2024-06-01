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Жена певца Малинина заявила, что выглядит на 20 лет моложе своих лет

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Жена певца Малинина заявила, что выглядит на 20 лет моложе своих лет
Знаменитости
Источник фото: @doktoremmamalinina

Эмма Малинина, жена Александра Малинина, заявила, что выглядит на 20 лет моложе. В 62 года женщина утверждает, что не выглядит старше 45 лет. 

Супруга артиста отметила, что она не делала пластических операций, а секрет молодости заключается в ежедневном уходе при помощи хорошей аптечной косметики. Несмотря на это, подписчики обвинили ее во лжи, утверждая, что невозможно выглядеть так хорошо без подтяжки лица или иных косметологических процедур.

Малинина рассказала, что ее вес составляет 62 килограмма при росте 174 сантиметра и что он не меняется более 10 лет. Супруга певца 3 раза в неделю занимается спортом и растяжкой. Она считает, что поддержание здорового веса крайне важно для качества жизни, пишет Газета.Ru.

Информационное агентство «Informing»

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