Дженнифер Лопес сделала заявление о проблемах в семье: «Я опустошена»

Обсуждения о разводе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес активно ведутся среди близких пары и ее поклонников. Певица испытывает стресс из-за низких продаж билетов на концертный тур, поэтому даже решила отменить летнее шоу «This Is Me… Live» для того, чтобы сосредоточиться на семье.

Артистка заявила:

«Я расстроена, опустошена тем, что подвела вас. Обещаю, что исправлю это, мы все будем вместе вновь. Я очень вас люблю».

Планировалось, что тур продлится с июня по август в поддержку альбома «This Is Me…Now», однако семейные проблемы заставили артистку изменить свои планы. Лопес была занята подготовкой к гастрольному туру и продвижением кинофильма «Атлас», Бен же снимался в «Расплате 2».

Пара возобновила отношения после 20 лет разлуки. Поженились они в 2022 году.