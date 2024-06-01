Как складывается жизнь сына актрисы Заворотнюк

В связи с недавней трагической новостью о смерти Анастасии Заворотнюк, внимание общественности привлекла ее семья, особенно сын Майкл Стрюков. В отличие от сестры Анны, которая ведет свой микроблог и делится подробностями своей жизни, наследник артистки остается в тени.

Создает музыку в стиле блэк-метал

Майкл, родившийся в Штатах во втором браке с Дмитрием Стрюковым, отметит 23-летие. Он редко обновляет профили в соцсетях, где размещает анонсы треков. Увлеченный гитарой, парень создает музыку в стиле блэк-метал под псевдонимом «Амбассадор ада». Летом минувшего года он выпустил композицию «Сон алхимика».

Несколько лет назад звездный наследник рассказал подписчикам, что он страдает от сильного тремора рук, но научился справляться с состоянием. На недавних фото хорошо заметно, что он набрал вес и начал носить очки для коррекции зрения.

Источник фото: @mike_zavorotnyuk