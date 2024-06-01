Ольга Орлова сообщила о важном событии в жизни

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова стала мамой во второй раз только в 45 лет. Вокруг беременности артистки ходило множество слухов, но сейчас все восхищаются ее семейным счастьем.

Орлова встретила будущего супруга Валерия Маслова в 2020 году. После 2-х лет брака и попыток забеременеть, у них родилась дочь Анна в феврале минувшего года. Сегодня Ольга сообщила в микроблоге о важном событии в жизни дочери. Речь идет о первой встрече с бабушкой по линии отца.

Источник фото: @olgaorlova1311

Ранее исполнительница выразила обеспокоенность тем, что Анна в свой год еще не разговаривает, что вызвало дискуссию среди поклонников. У звезды также есть старший сын Артем. Ему 23 года.