Ольга Бузова, Люся Чеботина, Лев Лещенко и другие на вечеринке «Вечерний звук»

Светская жизнь в Москве кипит! Портал Super подтвердил это на недавнем мероприятии «Вечерний звук» от HiFi-стриминг платформы «Звук». Известные артисты выступили на одной сцене, исполнив новые треки. Люся Чеботина начала выступление с эмоционального обращения к залу о предательстве и боли, представляя новую песню, посвященную экс-парням.

Mia Boyka удивила всех, исполнив хит в русском народном стиле, отличном от её обычного репертуара. Она продемонстрировала отличную физическую форму. Закрывала концерт Ольга Бузова. Она призвала гостей наслаждаться своей жизнью, делясь историями о своих страхах перед выступлениями на каблуках.

На данном мероприятии также были замечены Mary Gu, Elman, Mona, Лев Лещенко, Burito, Vavan и многие другие знаменитости.