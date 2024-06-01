Ургант признался, что не верил в успех вечернего телешоу в России

Телешоу «Вечерний Ургант» просуществовало на Первом канале целых десять лет.

Ургант скептически относился к формату американского late night на российском телевидении

В интервью порталу Kuji Podcast ведущий Иван Ургант признался, что он скептически относился к формату американского late night на российском телевидении. По словам ведущего, он не верил в возможность его успешной адаптации.

Однако сейчас Ургант очень рад, что формат все же удалось воплотить.

«Сейчас включаю большое количество каналов, вижу — есть, что все получилось», — отмечает Иван.